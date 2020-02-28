بوتين: عندئذ سعد العالم

وفعلت روسيا ذلك كوريث لاتحاد الجمهوريات السوفيتية (الاتحاد السوفيتي) الذي تم حله في عام 1991.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الخبراء الذين يحضرون لتعديل الدستور الروسي أن روسيا سددت ديون جميع الجمهوريات السوفيتية بما فيها أوكرانيا التي قدّرت ديونها بـ"16 مليارا" حسب بوتين.

وتعهدت روسيا بسداد ديون الجمهوريات السوفيتية عندما تم إعلانها وريثا للاتحاد السوفيتي. وقال بوتين:

كان العالم سعيدا جدا عندما قلنا إننا ورثة الاتحاد السوفيتي ولذا نتعهد بسداد جميع الديون المستحقة على كافة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.