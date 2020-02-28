الدفاع الروسية: تأمين إجلاء قتلى وجرحى الجيش التركي في إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لوقف إطلاق النار من أجل تأمين نقل القتلى والجرحى في صفوف الجيش التركي في إدلب السورية.

جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم اتخاذ عدد من التدابير لوقف إطلاق النار من جانب الجيش السوري بعد تلقي معلومات عن وقوع مصابين في صفوف الجيش التركي.

وبحسب البيان فإن عددا من العسكريين الأتراك كانوا موجودين ضمن صفوف التشكيلات الإرهابية وتعرضوا لقصف من الجيش السوري يوم 27 فبراير/ شباط في منطقة بهون.

ووفقا لبيانات الجانب التركي، فإنه لا توجد وحدات تابعة للجيش التركي في منطقة بهون، حيث تعرضوا لإطلاق النار "لم توجد ولا يجب أن توجد هناك".

يضاف أنه بعد تلقي معلومات عن قتلى ومصابين ضمن العسكريين الأتراك، قام الجانب الروسي باتخاذ تدابير لوقف إطلاق النار من جانب القوات السورية، وتم تأمين نقل الجنود الأتراك القتلى والجرحى إلى تركيا.

وأشار البيان إلى عدم مشاركة القوات الجوية الروسية في قصف بهون.