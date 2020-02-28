طائرات "سوخوي" تتدرب على تدمير أهداف في منطقة تتاخم مجال عمل الناتو

بدأ طيران أسطول البلطيق مشروعه التدريبي في منطقة كالينينغراد في غرب روسيا.

وقال جهاز الإعلام التابع لأسطول البلطيق إن طائرات "سو-30إس إم" و"سو-24إم" تتدرب على تدمير أهداف برية بالقنابل والصواريخ.

وأشار إلى أن الطائرات تلقي قنابل "بي-50" من ارتفاع 200 متر إلى 2000 متر.

وتتدرب الطائرات المشاركة في المشروع التدريبي أيضا على الإفلات من وسائط الدفاع الجوي.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة كالينينغراد تتاخم دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وكان البنتاغون قد كشف أنه يعتبر منطقة كالينينغراد هدفا يجب ضربه أولاً في حال اندلاع النزاع مع روسيا.