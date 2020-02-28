روسيا تمنع دخول المواطنين الإيرانيين إلى أراضيها مؤقتا

أصدرت الحكومة الروسية تعليمات إلى وزارة الخارجية بتعليق مؤقت لإصدار التأشيرات الخاصة بالعمل والسياحة والترانزيت للمواطنين الإيرانيين وإلغاء التأشيرات الصادرة سابقا.

ونشرت التعليمات على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة.

جاء في الوثيقة التي نشرت على موقع الحكومة الرسمي: "تعليق مؤقت لقبول الوثائق والتسجيل لإصدار تأشيرات العمال الخاصة والتعليمية والسياحية والعبور لمواطني جمهورية إيران الإسلامية، في مكاتب البعثات الدبلوماسية والقنصلية لروسيا الاتحادية، بشكل مؤقت... وكذلك إلغاء التأشيرات الصادرة مسبقًا من الفئة المحددة".

كما تم تعليق تسجيل التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الإيرانيين، وجاء في البيان بانه قد تم إبلاغ إيران بالتدابير المتخذة مؤكدة الظروف الخاصة وهي مؤقتة.

هذا وأعلنت وزارة النقل الروسية، يوم أمس الخميس، أن روسيا ستفرض حظرا مؤقتا على الرحلات المجدولة والعارضة (شارتر) من روسيا إلى إيران، وبالعكس، باستثناء رحلات شركات الطيران "أيروفلوت" و"ماهان إير".

ويعود ذلك لظهور أعداد متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا في إيران.