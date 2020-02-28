"قاتل صواريخ كروز" ينضم إلى الجيش الروسي

استأثر نبأ حصول الجيش الروسي على منظومة دفاع جوي جديدة من طراز "إس-350" باهتمام وسائل الإعلام العالمية.

وأشارت "نيوزويك" إلى أن منظومة "إس-350" الملقبة بـ"قاتل صواريخ كروز" (الصواريخ الجوالة) تستطيع حماية المنشآت الهامة من أسلحة الهجوم الجوي المتوفرة حاليًا والمستقبلية وأنها تتعامل بفعالية مع الطائرات المهاجمة والصواريخ على نحو سواء.

يذكر أن منظومة "إس-350" تستطيع تدمير أهداف على بعد 120 كم وعلى ارتفاع يزيد على 30 كم. ويستغرق إعدادها للقتال 5 دقائق فقط. ويمكنها أن تستخدم الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة "إس-400".

يشار إلى أن منظومة "إس-350" تستطيع المساعدة على صد هجوم مقاتلات "إف-35".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية بدأت تستلم منظومات "إس-350".