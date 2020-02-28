لافروف: موسكو تنتظر من "الناتو" أجوبة عن اقتراحها خفض حدة التوتر في العلاقات

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده قلقة من زيادة حشود "الناتو" على الحدود الروسية، الأمر الذي يؤدي لزيادة حدة التوتر.

قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن: " أعربنا عن قلقنا إزاء قيام حلف "الناتو" بتعزيز قدراته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. وهذه التعزيزات تتجاوز نطاق الحاجة للدفاع عن النفس، الأمر الذي قد يؤدي لزيادة التوتر وانعدام الثقة".

وأضاف لافروف: "قدمنا عددا من الاقتراحات والإجراءات لحلف شمال الأطلسي، من أجل تهدئة الوضع وبناء الثقة، ونحن بانتظار الإجابة".

يذكر بأن حلف "الناتو" سيجري، يومي 9 و19 آذار/مارس المقبل، مناورات عسكرية وستحمل اسم "استجابة باردة - 2020 " في منطقة ترومسو بشمال النرويج.

وسيصل إجمالي عدد المشاركين في هذه المناورات، والتي ستجري تحت قيادة النرويج، إلى أكثر من 15 ألف عسكري. وستشارك القوات الفنلندية بالإضافة لوحدات فرعية من القوات المسلحة النرويجية والسويدية الهولندية والألمانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية.