روسيا تنشر فرقة دفاع جوي أخرى في القطب الشمالي

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ذلك حين أعلن خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، ضم فرقة دفاع جوي أخرى إلى أسطول الشمال. ويتولى أسطول الشمال تأمين منطقة القطب الشمالي الروسية عامة والطريق البحري الشمالي خاصة.

وأشار وزير الدفاع إلى توفير الحماية الأمنية للطريق البحري الشمالي، وأكد أن تعزيز القوات في منطقة القطب الشمالي يحتل أهم أولويات وزارة الدفاع.

وستحصل القوات التي تحمي منطقة القطب الشمالي على أكثر من 180 قطعة سلاح وعتاد عسكري جديدة قبل نهاية عام 2020. وأكد الوزير شويغو أن الأسلحة التي تحصل عليها القوات في منطقة القطب الشمالي مهيأة للاستخدام في الظروف المناخية القاسية.

وقال وزير الدفاع عن تعزيز أسطول الشمال إن هذا الأسطول سيحصل على سفن حربية وغواصات جديدة قبل نهاية العام.