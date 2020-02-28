الكرملين: مرتزقة أجانب بينهم من رابطة الدول المستقلة في صفوف الإرهابيين بإدلب

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن روسيا اتخذت جميع التدابير لضمان أمن تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا، بيد أن العمق الحقيقي للمنطقة الأمنية أطول بكثير مما تم الاتفاق عليه.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الرئيس الروسي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "كما تعلمون، اتخذت روسيا جميع التدابير اللازمة لضمان أمن جمهورية تركيا على طول الحدود السورية التركية".

وأشار: "في الوقت نفسه، فإن العمق الحقيقي للمنطقة الأمنية بسبب جهود الجانب الروسي يتجاوز إلى حد كبير الخمسة كيلومترات المحددة في اتفاقية أضنة التركية السورية المعروفة و 30 كيلومترًا بحكم الأمر الواقع".

وتابع: "لم يصب أي من أفراد العسكريين الأتراك في مراكز المراقبة ولم يتعرض للخطر، حتى أن مقتل العسكريين الأتراك المأساوي جاء في أماكن العمليات الهجومية من قبل العصابات الإرهابية، الذين من بينهم، بالمناسبة، العديد من المرتزقة الأجانب، بمن فيهم مواطنون من الاتحاد السوفيتي السابق. والجانب التركي لم يبلغ عن وجود أفراد من الجيش التركي هناك، على الرغم من مطالبنا المتكررة".