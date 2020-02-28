رئيس الأركان الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأميركي الوضع في سوريا

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الجمعة، مع نظيره الأميركي مارك ميلي، الوضع في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 28 فبراير/ شباط جرت مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي اللواء غيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة في الولايات المتحدة اللواء مارك ميلي...وتبادل الطرفان الآراء حول الوضع في سوريا والمسائل أخرى التي تشكل اهتماماً مشتركاً".

وأضاف البيان أن الجيش السوري قام يوم أمس الخميس 27 شهر فبراير/شباط الحالي، بقصف العسكريين الأتراك المتواجدين مع الجماعات المسلحة في محافظة إدلب شمالي سوريا.

هذا وأعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي إلى 33 جندياً جراء الهجوم، الذي شنه الطيران السوري في محافظة إدلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أكدت في وقت سابق، أن العناصر المسلحة التابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي ( "جبهة النصرة" المحظورة في روسيا) حاولت شن هجوم واسع النطاق في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وخلال تنفيذ هذه العملية تعرض العسكريون الأتراك للقصف من قبل القوات الحكومية السورية.