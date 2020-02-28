الكرملين: العمل جار على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والتركي بموسكو في 5 أو 6 مارس

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، وبنتيجة المحادثة الهاتفية اليوم بين الرئيسين، يجري العمل على إمكانية عقد اجتماع على أعلى مستوى في موسكو في 5 أو 6 مارس، أي الأسبوع المقبل".

يتبع...