احتجاز مصور صحفي لـ"سبوتنيك" في جمهورية لوهانسك

وأشار الرد إلى أن "قسم التحقيق في وزارة الأمن التابعة لجمهورية لوهانسك الشعبية، فتح قضية جنائية وفق المادة رقم 343 من قانون الجنايات".

وقد تلقت وكالة "سبوتنيك" رداً رسمياً من طرف رئيس جهاز الأمن في الجمهورية، أناتولي أنطونوف، جاء فيه: "نفيدكم علما أنه وبتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2020 تم اتخاذ تدابير الاحتجاز الاحترازي بحق فيتالي فيكتوروفيتش روماس، وفقاً للبند الأول من المادة 7 من قانون جمهورية لوهانسك الشعبية، بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2015 (حول الوضع العسكري)".

ويتضمن هذا البند من المادة المذكورة "الأعمال التي تهدف إلى التحريض على الكراهية أو العداوة، وكذلك الإذلال لكرامة شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو المواقف تجاه الدين، فضلاً عن الانتماء إلى أي مجموعة اجتماعية، والتي ترتكب في الأماكن العامة أو باستخدام وسائل الإعلام أو شبكات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك والإنترنت، وترتكبها مجموعة منظمة. حيث يواجه مرتكب هذه الجريمة عقوبة تبدأ بغرامة قدرها يساوي 100 ضعف من الحد الأدنى للأجور، وقد تصل إلى 5 سنوات سجن.