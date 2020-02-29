كيف تحمي الطائرات الروسية نفسها من الهجوم الصاروخي في سوريا

وقال الخبير العسكري ألكسندر ميخايلوف عن حماية الطائرات الروسية من هجوم الإرهابيين المحتمل إن أهم حماية هو تحليق الطائرة على ارتفاع عال لا تصله الصواريخ المضادة للطائرات.

ولأن الطائرات التي تدعم عملية الجيش السوري لتحرير محافظة إدلب، وهي المقاتلات القاذفة "سو-34" و"سو25"، تضطر إلى التحليق على ارتفاع منخفض حتى تتمكن من قصف أهداف برية محددة فإنها مجهزة بوسائط الحماية من الصواريخ المضادة المحمولة على الكتف التي قد يكون الإرهابيون حصلوا عليها، ومنها آلة "فيتيبسك" التي تطلق أهدافا كاذبة. كما أنها مزود بآلة التشويش الإلكتروني التي تضلل الرادارات المضادة وتعطل أجهزة التوجيه الذاتي للصواريخ المعادية.