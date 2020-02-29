الخارجية الروسية: موسكو وأنقرة تؤكدان خلال المشاورات تركيزهما على الحد من التوترات في سوريا

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو وأنقرة تؤكدان خلال المشاورات تركيزهما على الحد من التوترات على الأرض خلال الحرب ضد الإرهابيين في سوريا.