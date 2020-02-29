المسافرون على متنها يستمتعون بالراحة

وأصبحت شركة "غازبروم بنك ليزينغ" الروسية أول من حصل على المروحية الجديدة.

وتتميز مروحية "مي-38" بتوفر المزيد من أسباب الراحة للمسافرين على متنها. وتتسع المروحية التي تسلمتها شركة "غازبروم بنك ليزينغ" لـ10 أشخاص.

ويبلغ مدى مروحية "مي-38" 1200 كيلومتر. ويمكنها أن تحمل ما يزن 5 أطنان. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 15.6 طن. ويمكن استخدامها أيضا في البحث عن المنكوبين وإنقاذهم ونقل وحدت الإسعاف الأولي الطبية.

وتم عرضها لأول مرة في معرض "ماكس 2019" في روسيا. ثم عرضت في معرض طيران دبي 2019. وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أثناء حضوره لمعرض دبي إن مروحية

"مي-38" تحظى باهتمام الأجانب.