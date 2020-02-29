بوتين يعلن استعداد بلاده لمساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، قال إنه مستعد لتقديم المساعدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في إيران.

ووفقا للمكتب الصحفي، فإن المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الإيراني.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي " أعرب فلاديمير بوتين عن تعازيه لحسن روحاني فيما يتعلق بضحايا تفشي عدوى فيروس كورونا في إيران وأعرب عن استعداده لتقديم المساعدة لمواجهة انتشار العدوى".

كما تم التطرق إلى بعض موضوعات جدول الأعمال الثنائي.

وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الإيرانية أن العقوبات الأمريكية على البلاد قللت من قدراتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة 43 شخصا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 43.