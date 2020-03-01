فقدان الاتصال بموظفي "سبوتنيك" في تركيا بعد ذهابهم لقسم الشرطة

لم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.

وفر المهاجمون على الفور، قبل وصول سيارات الشرطة، حيث قدم المراسلون بلاغا بالحادثة.

وأشارت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، في تغريدة عبر "تويتر": "لم نتمكن من الاتصال بموظفينا في أنقرة لمدة تسع ساعات بعد اتصالهم بالشرطة بسبب مثيري الشغب الذين هاجموا منازلهم".

Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020

وكانت سيمونيان قد قالت في تغريدة سابقة: إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس" وهتفوا "تركيا للأتراك!"، و"خونة!" و"الجواسيس الروس!".

В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой. Они кричали: 'Турция для турок!' 'Предатели!' и 'Русские шпионы!' У моих прабабушек сейчас было бы дежавю. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

ورصدت القنصلية الروسية في اسطنبول، يوم الجمعة الفائت، احتجاجا على الأوضاع في إدلب أمام بناء القنصلية ردد فيها البعض شعارات "تتهم روسيا بمقتل الجنود الأتراك" شمال سوريا.

وظهرت تعليقات على حسابات القنصلية على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت تهديدات مباشرة ضد الوكالات الروسية العاملة في تركيا، وتم تعزيز أمن السفارة في تركيا منذ مساء الخميس من قبل القوات الخاصة.