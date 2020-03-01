بوتين: من الصعب توقع توجهات سوق النفط وعلينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من الصعب تحديد التوقعات حول مستقبل أسعار النفط في ظل تراجعها مؤخرا، مشيرا إلى أنه يتعين على روسيا أن تكون مستعدة لمختلف السيناريوهات.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع عقده لبحث أوضاع قطاع الخامات مع ممثلي الحكومة وكبرى الشركات النفطية: "بطبيعة الحال، على خلفية مشاكل الاقتصادات القائمة في العالم، هناك انخفاض عام في الطلب، وقد انخفضت أسعار خام "برنت" حتى 50 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا الأسبوع، أذكركم أنه (سعر خام برنت) في بداية العام كان حوالي 70 دولارًا للبرميل".

وأضاف: "ولذلك فإنه بالطبع من الصعب اليوم التنبؤ بمدى استمرار هذا التوجه على المدى الطويل، ولكن على أي حال، من المهم بالنسبة لنا أن نكون مستعدين لمجموعة متنوعة من السيناريوهات".

كما أكد بوتين أن أسعار النفط الحالية مقبولة وإن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

أضاف بوتين أنه ينظر إلى مجموعة أوبك+ كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل، مضيفا أن على روسيا أن تكون مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب القلق العالمي من الفيروس.

وأكد الرئيس الروسي، أن الوضع المرتبط بفيروس كورونا في روسيا مستقر وتحت السيطرة، معولا على أن التدابير المتخذة لمواجهة هذا الفيروس ستكون مجدية.

وحضر الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي في موسكو، المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ومساعد رئيس الاتحاد الروسي للاقتصاد مكسيم أورشكين ، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، رئيس روسنفت إيغور سيتشين، رئيس شركة غازبروم نيف ألكسندر ديوكوف.