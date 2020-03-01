بوتين يعلق على الوضع بشأن فيروس كورونا في روسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضع المرتبط بفيروس كورونا في روسيا مستقر وتحت السيطرة، معولا على أن التدابير المتخذة لمواجهة هذا الفيروس ستكون مجدية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع حكومي لبحث الوضع المرتبط بتأثير فيروس "كورونا" على أسواق الطاقة: "لقد أكدا مرارا أن روسيا تقوم بكل ما هو ضروري لمواجهة هذا المرض الخطير. وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة، وأعول على أنها ستكون فعالة، الوضع بشكل عام تحت السيطرة".

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، عن عدم وجود إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، في روسيا.

وجاء في بيان الهيئة: "نتيجة المتابعة التي تجري في روسيا الاتحادية، تم رصد حالتين بعدوى فيروس "كورونا" الجديد بين المواطنين القادمين من الصين. في 12 شباط/فبراير 2020 تم تخريج المرضى بعد تعافيهم. ولم تسجل حالات مرض جديدة".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم في 66 مقاطعة روسية، نشر 125 مؤسسة للمراقبة الطبية بسعة 7559 مقعداً، حيث يتواجد 657 مواطنا من جمهورية الصين. ويوجد في الاحتياط 211 مؤسسة طبية بسعة 11680 مقعدا.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" .