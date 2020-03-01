"روسيا سيغودنيا" تدعو المنظمات الدولية لإدانة اعتقال صحفيي "سبوتنيك تركيا"

توجهت المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واليونسكو على خلفية الوضع القائم حول اعتقال صحفيي "سبوتنيك تركيا".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "في الوقت الحالي نحن نتوجه إلى المنظمات الحقوقية والصحفية للأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واليونسكو، والرابطة الدولية للصحفيين بطلب إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للوضع القائم حول سبوتنيك تركيا".

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وقالت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس".

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.