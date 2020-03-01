بوتين يدعو إلى العمل مع الشركاء لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحاجة إلى العمل بنشاط مع الشركاء الأجانب لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعلى وجه الخصوص التنسيق مع "أوبك +"، التي أثبتت بالفعل أنها أداة فعالة في هذا المجال.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، اجتماعًا حول الوضع في السوق الاقتصادي العالمي فيما يتعلق بفيروس كورونا بمشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء وشركات النفط والغاز الكبرى.

وقال بوتين "ومع ذلك، فإن هذا لا يلغي الحاجة إلى أفعالنا النشطة، بما في ذلك العمل مع الشركاء الأجانب"، مذكرا أنه في الأسبوع القادم في فيينا سيكون هناك اجتماع آخر مع جميع أطراف أوبك +.

وأضاف: "إن هذه الآلية (أوبك +) التي أنشأناها مع الدول الرائدة الأخرى المنتجة للنفط، قد أثبتت نفسها بالفعل كأداة فعالة في ضمان الاستقرار على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية. ونتيجة لذلك، تلقينا أيضًا إيرادات إضافية، وبدأنا استثمارات جديدة في مشروعات التنمية الواعدة".

وحضر الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي في موسكو، المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ومساعد رئيس الاتحاد الروسي للاقتصاد مكسيم أورشكين، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، رئيس روسنفت إيغور سيتشين، رئيس شركة غازبروم نيف الكسندر ديوكوف.