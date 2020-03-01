رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" تعرب عن استيائها إزاء اعتقال موظفي "سبوتنيك تركيا"

موسكو - سبوتنيك. وكتبت سيمونيان على حسابها في تويتر: "جاءت الشرطة إلى مكتبنا في اسطنبول، وتم احتجاز موظف آخر، وهناك ثلاثة آخرين محتجزون منذ الأمس لدى شرطة أنقرة ، حيث اقتحم القوميون مكتبهم في الليلة السابقة. تركيا ما هذا؟؟".

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وقالت سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس".

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.