وقفة تضامنية... "الميادين" تندد باحتجاز طاقم "سبوتنيك" في تركيا

نددت شبكة "الميادين" الإعلامية باحتجاز الأمن التركي في اسطنبول طاقم وكالة الأنباء "سبوتنيك" الروسية، فيما تؤكد الخارجية الروسية أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" يتعرضون لتهديدات باستخدام القوة.

وذكر الموقع الرسمي لشبكة "الميادين"، أن الشبكة تعتبر احتجاز طاقم "سبوتنيك" من قبل الأمن التركي في اسطنبول هو اعتداء سافر على الإعلام الأجنبي كله في تركيا، مؤكدة تضامنها الكامل مع شريكتها الاستراتيجية الوكالة الدولية للاعلام في روسيا، ووقوفها إلى جانب وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت الخارجية الروسية أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة، محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

كما أعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

كما أعربت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، عن استياءها إزاء اعتقال موظفي "سبوتنيك تركيا".

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.