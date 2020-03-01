دعم الصحفيين بجنيف: اعتقال رئيس تحرير سبوتنيك انتهاك ممنهج للحريات في تركيا

أعربت لجنة دعم الصحفيين في جنيف عن استنكارها الشديد للانتهاكات المنهجية التي تمارسها السلطات الأمنية التركية بحق الصحافة والصحفيين العاملين على أراضيها، بعد اعتقال رئيس هيئة تحرير "سبوتنيك" في تركيا.

كما أعلنت اللجنة عن قلقها الشديد لما أعلنت عنه الخارجية الروسية في بيان رسمي أفاد أنّ موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة لديها محتجزون لدى الأجهزة الأمنية التركية.

وجاء في بيان اللجنة: " إنّ اللجنة تدعو السلطات التركية الى الإطلاق الفوري للصحفيين المعتقلين وتوفير سلامة ممثلي كافة وسائل الإعلام العاملة في تركيا وفق أحكام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة وإلى القيام بواجباتها السيادية لضمان الأمن الشخصي للصحافيين لا سيما في ظل الأنباء الواردة من تركيا عن قيام مجموعة أشخاص ليل السبت ٢٩ شباط/ فبراير 2020 بالهجوم على منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل فيما يشبه الحملة المنظمة ضد الإعلام وحرية تداول المعلومات".

وأعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

كما أعربت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، عن استياءها إزاء اعتقال موظفي "سبوتنيك تركيا".

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.