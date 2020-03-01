لافروف يدعو تشاووش أوغلو لتسوية الوضع حول صحفيي "سبوتنيك"

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، مولود تشاووتش أوغلو، الجانب التركي لتسوية الوضع القائم حول احتجاز صحفيي وكالة "سبوتنيك" في أسرع وقت، وتوفير سلامتهم.

وجاء في بيان الخارجية الروسية : "الجانب الروسي أكد على ضرورة تسوية الوضع حول صحفيي وموظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة وتوفير أمنهم".

وأطلقت النيابة العامة التركية سراح ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك تركيا" بعد احتجازهم، يوم أمس السبت.

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وقالت سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء أمس السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس".

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.