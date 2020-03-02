بوتين يهنئ غورباتشوف بعيد ميلاده

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، بعيد ميلاده.

ويحتفل ميخائيل غورباتشوف، رئيس المؤسسة الدولية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، بعيد ميلاده الـ89 في 2 مارس/أيار.

وجاء في برقية التهنئة أن ميخائيل غورباتشوف أدى دورا هاما في تاريخ الوطن والعالم، "ومن المهم بمكان أنكم تواصلون العمل... وتنفذون المشاريع الإنسانية الضرورية".

وتمنى الرئيس الروسي لرئيس الاتحاد السوفيتي السابق دوام الصحة والتوفيق.