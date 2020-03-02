إصابة راكب أجنبي على رحلة موسكو- بكين بفيروس "كورونا"

أعلنت السفارة الروسية لدى الصين، اليوم الإثنين، تأكيد إصابة راكب رحلة جوية لشركة آيروفلوت متجهة من موسكو إلى بكين بفيروس "كورونا".

وبحسب البيان، تم إرسال باقي ركاب الطائرة إلى فندق تم تحويله إلى مكان عزل بهدف إجراء فحص طبي لهم.

وجاء في بيان السفارة: "وفقاً لمعلومات لجنة الرعاية الصحية في مدينة بكين، تأكدت إصابة راكب، وهو مواطن أجنبي عاد، في 29 شباط/فبراير إلى بكين على رحلة "سو204" لشركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، بمرض الجهاز التنفسي ناجم عن فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد-19"، وقدم هذا الراكب من إيران إلى بكين، عبر مطار شيريميتييفو في موسكو".

هذا وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 58 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".