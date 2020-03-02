الكرملين يعلق على حادثة صحفيي "سبوتنيك تركيا"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت مؤخرا مع مراسلي وكالة "سبوتنيك" في تركيا.

وقال بيسكوف: "بالطبع، نأمل في هذه الحالة ألا يتعرض عمل ممثلي وسائل الإعلام، وخاصة أولئك الذين يعملون في وسائل الإعلام الروسية، مثل سبوتنيك، لأي قيود أو مواقف مماثلة للحادثة التي وقعت يوم السبت الماضي".

وكانت مجموعة أشخاص قد هاجمت يوم السبت، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.

وأعلنت الخارجية الروسية أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وأعلنت النيابة العامة التركية، يوم أمس الأحد، أنها لم تجد أي مؤشرات على أعمال إجرامية في أنشطة ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك تركيا".

وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الصحفيين أخبروا أقاربهم بأنفسهم عن خبر إطلاق سراحهم، وخرجوا لاحقا من مبنى القضاء.