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    مي-8 أ إم تي

    المروحيات تسرع للإنقاذ... كيف تعمل طائرات الإسعاف الروسية

    © Sputnik . Alexander Kryazhev
    روسيا
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    في السنوات الأخيرة، يقدم موظفو الإسعاف الجوي، المساعدة بشكل متزايد في روسيا. وعملت هذه الفرق بشكل فعال جدا في عام 2017، عندما وقع هجوم إرهابي في مترو سانت بطرسبرغ. احتاج الطيارون ست دقائق فقط للوصول إلى المصابين في وسط المدينة. منذ ذلك الحين، أصبحت رحلات الإسعاف روتينية في جميع أنحاء روسيا. يتم تقديم المساعدة مجانا.

    غالبًا ما تعلن الخدمات الصحفية الإقليمية عن نجاحها في تطوير الإسعاف الجوي، ويتزايد حجم تمويل هذا النوع من الرعاية الطبية أيضًا.

    تطوير الإسعاف الجوي

    على سبيل المثال، في مقاطعة نيجني نوفغورود، بدأ تطوير الإسعاف الجوي عشية كأس العالم لتقديم المساعدة الطارئة في حالة الطوارئ. يقول غليب نيكيتين، رئيس المقاطعة: "نرى أن هذا النوع من المساعدة يساعد في إنقاذ الأرواح في المواقف التي كان يبدو في السابق أن لا مخرج لها". تؤكد وزارة الصحة في نوفوسيبيرسك أنه بفضل رحلات الإسعاف (بدأت الرحلات الجوية في المنطقة فقط في أغسطس/آب من العام الماضي)، فقد أصبح من الممكن بالفعل خفض معدل الوفيات في حوادث الطرق.

     في العام الماضي، حلق الطيارون إلى منطقة كاما أكثر بمرتين من في عام 2017. وبدأت السلطات ببناء مهبط للطائرات جديد. زاد حجم التمويل للطيران الطبي في مقاطعة نوفوغورودسكوي. كما أظهرت فرقة لينينغراد نتائج جيدة: تم إيصال 450 مريضًا بمروحيات في عام 2019 ، بينما كان هناك 206 أشخاص فقط في عام 2018.

    أسرع وأعلى وأحدث

    بدأ العمل على نطاق واسع في مجال تطوير الإسعاف الجوي في البلاد في عام 2017، على الرغم من أن أول طائرة طبية بدأت في التحليق في الثلاثينيات. كانت الطائرة "كا-3" تسمى "الممرضة"، وتم بناؤها بأمر من جمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر الروسية. عند التصميم، كان المهندسين يسترشدون برأي الأطباء.

    منذ عام 2019، تم إطلاق المشروع الفيدرالي "تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية"، وهو جزء من المشروع الوطني "الرعاية الصحية". تقول وزارة الصحة إن الهدف من المشروع هو زيادة عدد الرحلات على مروحيات روسية جديدة مجهزة.

    © Sputnik . Alexander Kryazhev
    مي-8 أ إم تي

    وقالت الخدمة الصحفية لوزاة الصحة الروسية: "قبل أن تبدأ وزارة الصحة الروسية في تنفيذ تدابير لدعم وتطوير الإسعاف الجوي في روسيا، أجريت الرحلات الجوية في أقل من 30 % من الكيانات التأسيسية للاتحاد الروسي، تم استخدام معدات قديمة غير متخصصة. وبفضل تخصيص الأموال من الميزانية الفيدرالية، فضلاً عن الجهود المبذولة من مؤسسات مجموعة الطيران التابعة للمؤسسة الحكومية "روستيخ"، كانت أكثر من 80 مروحية طبيبة جديدة "مي-8" و"آنسات" تعمل في البلاد، مع بداية عام 2020".

    ومع ذلك، يتم توفير جزء فقط من الأموال من قبل الدولة، ويتم إضافة الباقي من قبل السلطات الإقليمية. يزداد التمويل سنويًا، حيث يشارك المزيد والمزيد من الكيانات في المشروع، وتتزايد احتياجات الصناعة نفسها.

    "في عام 2017 (السنة الأولى من تنفيذ تدابير الدعم، بصيغة مشروع ذي أولوية، شارك 34 كيانا)، تم تخصيص 3.3 مليار روبل، في عام 2020 – تم تخصيص 5.4 مليار روبل. يتم توزيع الأموال بين الكيانات المكونة للاتحاد الروسي التي تشتري أعمال الطيران (الرحلات) التي يتم إجرائها لتقديم المساعدة الطبية لشركات الطيران التي تقدم هذه الخدمات"، وفقا للخدمة الصحفية.

    طائرات الإسعاف

    يتم إيصال المرضى عادة على نوعين من المروحيات  "آنسات" و"مي-8"، الأولى غالبا ما تستخدم في المدن، لأنها مروحية خفيفة بمحركين، يمكنها المناورة في شبكة من الطرق وبين تجمعات الناس. وهي مصممة للنقل على مسافات قصيرة، حتى 500 كيلومتر. مي-8 مجهزة بمعدات طبية، يمكنها إيصال المرضى حتى في أخطر الحالات، إنها مروحية متوسطة يبلغ مدى تحليقها 1500 كيلومتر.

    "في عام 2020، انضم 21 كيانًا جديدًا من مكونات الاتحاد الروسي إلى المشروع، وبحلول نهاية العام، سيتم تشغيل الرحلات الجوية في 70 كيانًا من مكونات الاتحاد الروسي، وبحلول نهاية عام 2021 - في جميع أنحاء البلاد" ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية.

    غالبًا ما يتم نقل المرضى داخل المنطقة بين المستشفيات الإقليمية الصغيرة والكبيرة، في الحالات القصوى، إلى العيادات الفيدرالية. وتؤكد وزارة الصحة أنها لا تأخذ أموالاً من المرضى لنقلهم حتى من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مروحية, إسعاف, روسيا, مي-8
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