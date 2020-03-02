ناريشكين: الاستخبارات الروسية تكللت دائما بإنجازات عالية في الشرق

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، رئيس الجمعية التاريخية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات الوطنية دائماً كانت تحصل على نتائج ملموسة في الشرق.

موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين خلال طاولة مستديرة حول شؤون تطوير الدراسات الشرقية في روسيا: "أود أن أؤكد أن الاستخبارات السوفياتية والروسية، كانت دائماً تحصل على نتائج جيدة في الشرق. وبشكل كبير هذه النتائج كانت تأتي بفضل المستوى العالي للدراسات الشرقية الوطنية".

وكان العالم الروسي المستشرق، يفغيني بريماكوف، قد شغل في فترة 1991-1996، منصب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، كما ترأس الاستخبارات الخارجية الروسية، في فترات مختلفة، عدد من الأشخاص الذين عملوا لفترة طويلة في دول الشرق.

وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد نشرت في سنوات مختلفة مواد نزعت عنها صفة السرية، شهدت على المستوى العالي جداً للمعلومات التي حصلت عليها في فترة 1920-1980 في العديد من دول آسيا، والتي كان لها دور رئيسي في ضمان مصالح أمن الاتحاد السوفياتي وروسيا، والأمن الدولي.