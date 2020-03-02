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    سيارة الليموزين Aurus Senat الروسية الصنع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي

    "سيارة بوتين" تدخل السوق الإماراتية... فيديو

    © Sputnik . Press Service of the President of Russia/Mihail Metzel/Pool
    روسيا
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    صرح المدير العام لشركة "أوروس" الروسية المختصة بصناعة السيارات الفارهة، عادل شيرينوف، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون إحدى أسواقها حيث ستسلم سيارة من نوع "Aurus Senat" لها في العام المقبل.

    هذا وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد قدمت للحكومة الإماراتية سيارة من نوع "Aurus Senat Limousine"، لإجراء اختبار لها قبل عام في معرض "Defexpo".

    كما تحدث شيرينوف عن إقبال الزبائن العرب على السيارة، حيث نالت الإعجاب بتصميمها وقوتها، كما طالبوا بإضافة طابع شخصي إلى السيارة يتعلق بالألوان الداخلية والخارجية لها.

    وأضاف شيرينوف بأن الشركة تلقت أكثر من 700 طلب من أجل شراء سيارات الشركة.

    "أوروس" الرئاسي بشراكة روسية إماراتية

    وقعت "مجموعة شركات توازن" الإماراتية مع معهد الأبحاث الروسي "نامي" بالشراكة مع شركة "سولرز" الروسية لصناعة السيارات، اتفاقية استثمار سيارات "أوروس" وإيصالها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

    وجرى توقيع الاتفاقية بين شركتي "أوروس" الروسية و"مجموعة توازن" الإماراتية العام الماضي، بحضور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

    وبحسب تصريحات مانتوروف عن توقيع الاتفاق، فإن صندوق "توازن" سيحصل على نسبة 36 بالمئة من شركة ذات مسؤولية محدودة "آوروس" وسيقوم باستثمار نحو 110 مليون يورو في الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة. وسيتم استخدام هذه الأموال للاستثمار في تنظيم الإنتاج الصناعي لمركبات "أوروس"، وكذلك في تطوير التوزيع في الأسواق الدولية. وينص الاتفاق أيضاً على أن يصبح صندوق "توازن" الموزع العام لسلسلة "أوروس" في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    بين مراسم التنصيب والعرض العسكري "أوروس" حاضرة برفاهيتها

    استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيارة "أوروس سينات" خلال تنقله من مبنى الكرملين الأول إلى قصر الكرملين الكبير لحضور مراسم التنصيب، في عام 2018.

    مستخدما هذه السيارة التي تنتمي لمشروع "كورتيج"، وتتميز السيارة السوداء بإطارها الفضي الكبير على الغطاء الأمامي.

    كما وحضر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العرض العسكري العام الماضي بسيارة صنعت خصيصا لهذه المناسبة من نفس الطراز.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, بوتين, سيارة, أوروس
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