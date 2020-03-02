بيانات: إنتاج الغاز في روسيا ينخفض خلال شهري يناير وفبراير

أفادت بيانات إدارة التوزيع المركزي التابع لمجمع الوقود والطاقة في روسيا، اليوم الاثنين، بأن إنتاج الغاز في روسيا قد انخفض في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 126.014 مليار متر مكعب، بما في ذلك 2.4 في المئة في فبراير، إلى 60.404 مليار متر مكعب.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الإدارة، فقد زادت شركة "نوفاتيك" من معدل استخراج الغاز في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/ فبراير بنسبة 4.9 بالمئة، إلى 11.77مليار متر مكعب، وبلغ المؤشر في شباط/ فبراير، 5.571 مليار متر مكعب.

وارتفع إنتاج غاز شركة "روس نفط" في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 1.1 بالمئة، ليصل إلى 7.503 مليار متر مكعب، وأنتجت الشركة في شباط/ فبراير 3.589 مليار متر مكعب.

وزادت شركة "غازبروم نفط" إنتاجها من الغاز في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 14.8 بالمئة، 3.724 مليار متر مكعب، وأنتجت الشركة في فبراير 1.818 مليار متر مكعب.

وزادت شركة "لوك أويل" إنتاج الغاز في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 6.6 بالمئة، لتصل إلى 3.58 مليار متر مكعب، وأنتجت الشركة في فبراير 1.738 مليار متر مكعب.

وارتفع إنتاج غاز شركة "سورغوت نفط غاز" في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 3.2 بالمئة، ليصل إلى 1.6 مليار متر مكعب، وأنتجت الشركة في فبراير 771.1 مليون متر مكعب.

فيما انخفض إنتاج غاز شركة "تات نفط" في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 2.4 بالمئة، إذ بلغ 156.5 مليون متر مكعب، وأنتجت الشركة في فبراير، 76.6 مليون متر مكعب