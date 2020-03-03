عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا

تم الإبلاغ عن حالتين من حالات العدوى لدى مواطنين صينيين، اكتشف فيروس كورونا لديهم في فبراير/شباط، وقد تعافوا وخرجوا من المستشفى، وفقاً لموقع الهيئة.

تم تسجيل ثلاث حالات لمواطنين روس، تم إجلاؤهم من السفينة السياحية دياموند برينسيس، والآن هم في الحجر الصحي في قازان.

تم تسجيل الحالة الأخيرة في اليوم السابق في موسكو لدى روسي عاد مؤخراً من إيطاليا.

وقالت الهيئة: "جميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة الذين وصلوا من الصين، والذين طلبوا المساعدة الطبية في غضون 14 يومًا بعد وصولهم، تم عزلهم وإخضاعهم للفحص في المختبر للحصول على قائمة كاملة من مسببات الأمراض المحتملة لالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، بما في ذلك فيروس كورونا الجديد".