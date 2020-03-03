السفارة الروسية في الإمارات تشرح الحالة الصحية لمواطنيها المصابين بفيروس كورونا

صرح كبير المستشارين في السفارة الروسية في أبو ظبي يوري فيداكاس، اليوم الثلاثاء، بأن السفارة الروسية في الإمارات العربية المتحدة على اتصال بالمواطنين الروس الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى وأن حالتهم المرضية مستقرة.

وقال فيداكاس، في مكالمة هاتفية لوكالة "سبوتنيك": "السفارة على اتصال بالفريق الروسي - المشاركون في سباق الدراجات والمرضى، وكذلك السلطات الإماراتية فيما يتعلق بالوضع، توفر كل المساعدة اللازمة. تم نقل المواطنين الروس إلى المستشفى، حيث أن حالتهم المرضية مستقرة. وسيخضعون لفحوصات متكررة وهي سلسلة فحوصات كاملة".

وأفادت وكالة أنباء "وام" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف إصابة اثنين من المواطنين الروس بفيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوكالة: "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم /COVID-19/ تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن، وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8 آلاف و774 في 64 دولة"، ​وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 الساعة الأخيرة.