روسيا تفرض حظراً على تصدير منتجات طبية بينها الكمامات حتى 1 يونيو

فرضت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، حظراً مؤقتاً على تصدير عدد من المنتجات الطبية من روسيا، بما في ذلك الكمامات، حتى 1 حزيران/يونيو، والحظر لا يطبق على المساعدات الإنسانية وعلى تصدير البضائع الشخصية التي تستعمل مرة واحدة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في قرار الحكومة، الذي نشرته على موقعها الرسمي: "اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ هذا القرار وحتى 1 حزيران/يونيو 2020، يتم فرض حظر مؤقت على تصدير المنتجات من روسيا الاتحادية وفقًا للقائمة المدرجة في الملحق، باستثناء تصدير هذه المنتجات لتقديم المساعدات الإنسانية الدولية إلى الدول الأجنبية، بناءً على قرارات حكومة روسيا الاتحادية، وكذلك تصدير مواد وأشياء يمكن التخلص منها[ للاستخدام مرة واحدة] ومتعلقة بهذا المنتجات للاستخدام الشخصي من قبل أفراد".

وشملت قائمة المنتجات التي يُحظر تصديرها من روسيا: الكمامات الطبية والضمادات والقطن والشاش وأغطية الأحذية وبدلات وملابس الحماية الكيميائية القابلة للتخلص منها (تستعمل مرة واحدة)، وأجهزة التنفس الواقية والنظارات الواقية، والكمامات ذات المرشحات المضادة للأيروسول (الهباء الجوي)، وبعض المطهرات والمضادات للفيروسات، وعدد من السلع الأخرى.