بوتين: تطوير الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين الوضع الديموغرافي من أولوياتنا الوطنية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تطوير الرعاية الصحية ورفع متوسط العمر، تحسين الوضع الديموغرافي ودعم الأمومة والطفولة، أولوية وطنية لروسيا الاتحادية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في رسالة بوتين للمشاركين في منتدى "صحة المرأة - رفاهية للأمة" نشر موقع الكرملين مضمونها: "مسائل تطوير الرعاية الصحية وتحسين النوعية والعمر المتوقع، وتحسين الحالة الديموغرافية في البلاد، ودعم الأمومة والطفولة هي من أولويات الدولة غير المشروطة وأهداف وطنية مهمة".

وشدد بوتين على أن النساء اللاتي يعملن "في التعليم والصحة وفي المجال الاجتماعي وفي الحكومة وفي هياكل الأعمال التجارية والمنظمات العامة" يُسهمن في هذه الأولويات، التي تهدف إلى تعزيز قيم الأسرة الكبيرة وأسلوب الحياة الصحي.

وفي هذا السياق كان بوتين، قد أعلن في وقت سابق، عن إجراءات لزيادة معدل الإنجاب في البلاد، ووصفها بأنها ضرورية لمستقبل روسيا، رغم أنه من المتوقع‭ ‬أن تصل تكلفة هذه الإجراءات إلى 6.5 مليار دولار على الأقل، خلال هذا العام فقط.

كما لفت الرئيس الروسي إلى أن تطوير الرعاية الصحية والتعليم ودعم الأسرة، وتحسين الوضع الديموغرافي هو الأولوية الوطنية لروسيا الاتحادية ، الأمر الذي يتطلب الاستفادة الكامل من الإنجازات التكنولوجية المتقدمة، والنُهج الجديدة والحديثة.