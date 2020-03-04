موسكو: اختبار روسيا لصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية لا يتعارض مع الالتزامات الدولية

أكد مدير قسم منع انتشار الأسلحة النووية والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الأربعاء، أن اختبار روسيا لصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية لا يتعارض مع الالتزامات الدولية لأنها مرحلة اعتيادية في الصناعات العسكرية.

موسكو - سبوتنيك. وقال يرماكوف: "لدى روسيا التزامات بموجب معاهدة ستارت، ولم تعد هناك اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف ملزمة قانونياً للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وأضاف، معلقًا على الاختبارات: "هذا تطور اعتيادي في الصناعات العسكرية".

وتواصل روسيا تجربة صاروخها الجديد المعروف باسم "تسيركون" وهو صاروخ فائق السرعة يمكن أن تبلغ سرعته 9 ماخ (9 أمثال سرعة الصوت)، ويستطيع إصابة أهداف في البحر والبر على بعد يزيد على ألف كيلومتر. ويشار إلى أن طول صاروخ "تسيركون" يبلغ 8 إلى 10 أمتار، ورأسه المدمر يزن 300 إلى 400 كيلوغرام.