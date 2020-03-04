روسيا: لا نستبعد أن تنقل أمريكا أسلحتها إلى الفضاء قريبا وهذا سيناريو خطر جدا

صرح مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن موسكو لا تستبعد احتمال أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بإطلاق أسلحتها إلى الفضاء قريبا، وهذا سيناريو خطير للغاية، وستواصل روسيا بذل الجهود كافة لمنع مثل هذا التطور.

وقال يرماكوف: "إننا نرى الآن أن أمريكا قد بدأت العمل في هذا الاتجاه، ومن الممكن أن نصبح شهودا على نقلها للأسلحة في الستقبل القريب، هذا سيناريو خطير للغاية. وسنواصل بذل كل جهد ممكن لمنع هذا التطور".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تدعو الدول الغربية إلى وضع تدابير عامة تهدف لمنع المواجهة العنيفة في الفضاء.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نهاية العام الماضي، إنشاء قوات الفضائية، كما أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن خطط للاعتراف بالفضاء كمجال جديد لعمليات التحالف. في الوقت نفسه، حسب قوله، لا يعتزم الناتو نشر أسلحة هناك.