روسيا: نقمع أي ظهور للأسلحة لدى الإرهابيين ولدينا تفاهم مع أمريكا في هذا الأمر

أعلن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن روسيا تمنع احتمال حصول الإرهابيين على أسلحة نووية بكل الوسائل الممكنة، وهناك تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

وقال يرماكوف لراديو "سبوتنيك": "نمنع حصول هذا الاحتمال بكل الوسائل الممكنة ولدينا تفاهم واضح مع الولايات المتحدة والمشاركين الآخرين في العلاقات الدولية فيما يتعلق بهذه القضية".

وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، سابقا، أن روسيا تحث الجانب التركي على إيقاف دعمها للإرهابين وتزويدهم بالأسلحة.

وذكّر لافروف، في وقت سابق، بأن "الإرهابيين ينفذون باستمرار هجمات استفزازية، ويقصفون بالصواريخ والطائرات المسيرة مواقع الجيش السوري في البلدات وقاعدة حميميم الجوية الروسية"، وأضاف: "بطبيعة الحال لن نترك، لا نحن ولا الجيش السوري، مثل هذه التصرفات دون رد قاس وساحق".

وشدد لافروف على أنه من أجل وضع حد لاستفزازات المسلحين، لا بد من الفصل بأقرب وقت ممكن بين قوات المعارضة والإرهابيين في إدلب، وفقا لما ورد في الاتفاق الروسي - التركي في سوتشي في سبتمبر/ أيلول الماضي.