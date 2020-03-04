بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الوضع في سوريا وليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري في موسكو، إيهاب نصر، الوضع في سوريا وليبيا، وكذلك التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى خلال المحادثات بحث القضايا الملحة المدرجة في جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا وليبيا".

وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه "تم التطرق أيضا إلى الجوانب العملية لمواصلة تعزيز التعاون المتعدد الأوجه بين روسيا ومصر، بما في ذلك وتنسيق المواقف في المحافل الدولية".

وأوضح البيان، أن اللقاء جرى بناء على طلب السفير المصري.