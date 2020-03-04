الجيش الروسي يجري دوريات أخرى في محافظتين سوريتين

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأميرال أوليغ جورافليف، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة العسكرية الروسية تواصل القيام بدوريات في محافظتي الحسكة وحلب السوريتين.

موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليف: "تم تسيير دوريات لوحدات الشرطة العسكرية الروسية على طرق سير: ... في محافظة حلب. وعلى طرق سير: ... في محافظة الحسكة".

وأضاف جورافليف، بأن الطيران الحربي قام بطلعات على الخطوط التالية: مطار متراس - خانك الفوقاني - عين عيسى - المزرعة - بئر حميد - مطار كويرس.

بالإضافة إلى ذلك قال أيضاً، إن الشرطة العسكرية الروسية تواصل القيام بدوريات في بلدات مدينة سراقب وفي مناطق أخرى في محافظة إدلب.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، الوضع حول إدلب السورية وعددا من قضايا العلاقات الروسية التركية، في سياق المحادثات المقرر عقدها غداً الخميس مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وكان الكرملين قد أكد أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، سيناقشان في 5 آذار /مارس، قضايا التسوية في سوريا إلى جانب تفاقم الوضع بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.