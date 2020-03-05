"سوخوي" تلجأ إلى استعمال معدات جديدة لصنع مقاتلات "سو-35" و"سو-57"

تم تزويد مصنع تابع لشركة "سوخوي" للطائرات في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي بمعدات جديدة.

وقالت شركة "سوخوي"، في بيان صحفي، إن مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك بدأ يستخدم فرنًا جديدًا للمعالجة الحرارية لإنتاج ما يدخل في صناعة طائرات "سو-35" و"سو-57".

وجاء في البيان أن المعدات الجديدة تتيح الارتقاء بالمعالجة الحرارية إلى مستوى جديد لا يمكن بلوغه عند استخدام الأفران القديمة حتى بعد تحديثها.

و"سوخوي 35" هي طائرة مقاتلة تنتمي إلى الجيل 4++ من المقاتلات وتتسلح بمجموعة موسعة من الصواريخ الموجهة.

و"سوخوي 57" هي طائرة مقاتلة تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات بمقدورها أن تكافح أي مقاتلة معادية وتدمر أهدافا برية وبحرية. وتمت صناعتها باستخدام تكنولوجيا الإخفاء.