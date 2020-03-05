الإعلان عن إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في روسيا

أعلن مركز متابعة ورصد فيروس كورونا في موسكو، اليوم الخميس، أنه تم الكشف عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وبحسب مركز المتابعة فإن المواطن هو من الجنسية الإيطالية وقدم إلى روسيا في 2 آذار/مارس الجاري حيث تبين أنه يعاني من التهاب رئوي حاد، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وتبين بعد الفحوصات التي أجراها أنه يحمل نتيجة إيجابية وبالتالي هو مصاب بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

وأشار المركز إلى أنه تم تحديد دائرة الأشخاص الذين التقى بهم وتقارب معهم، وهم يخضعون لإشراف طبي حاليا، وبالتالي هم تحت المراقبة.

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" قد أعلنت في وقت سابق عن وجود ست حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا "COVID-19" في روسيا.

وتم الإبلاغ عن حالتين من حالات العدوى لدى مواطنين صينيين، اكتشف فيروس كورونا لديهما في فبراير/شباط، وقد تعافيا وخرجا من المستشفى، وفقاً لموقع الهيئة.

كما تم تسجيل حالتان لمواطنين روس، جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية دياموند برينسيس ومواطن أخر قدم من ايطاليا والآن هم في الحجر الصحي في مدينة قازان الروسية.