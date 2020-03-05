أردوغان يصل إلى موسكو

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، حيث سيلتقي في وقت لاحق اليوم الخميس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الوضع في إدلب السورية.