الكرملين: غالبا ما نواجه معلومات مضللة من الخارج في حالات الطوارئ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن بلاده غالباً ما تواجه في حالات الطوارئ استفزازات إعلامية ومعلومات مضللة من الخارج.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال، هل من الصواب القول بأن الحكومة الروسية تشعر بقلق بالغ إزاء تهديد محتمل عبر الإنترنت، عبر حملة واسعة النطاق لتضليل السكان حول موضوع فيروس "كورونا": "هذه الحملات تجري باستمرار. وفي كل مرة نصطدم فيها بحالات طوارئ، سواء كانت كوارث من صنع الإنسان، حوادث طبيعية مرتبطة بظواهر طبيعية، كقاعدة عامة، يحدث مثل هذا الحشو المعلوماتي والاستفزازي، وعلاوة على ذلك، فإن ذلك يحدث في كثير من الأحيان، على وجه التحديد من الخارج، وهذا أصبح معروفاً".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن جهاز الأمن الفدرالي أفاد بأن "الحشو" الإعلامي حول فيروس "كورونا" يأتي من الخارج، مشيراً إلى أنه من الضروري تنظيم العمل الإعلامي لتوفير بيانات موثوقة.

هذا وأعلن بيسكوف، في وقت سابق، أن الوضع بشأن فيروس "كورونا" في موسكو لم يطرأ عليه تعقيد.

وأكدت غرفة عمليات السيطرة ومراقبة فيروس "كورونا"، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" "كوفيد-19" ، لدى مواطن إيطالي قدم إلى روسيا، وأن حالته مستقرة وغير خطيرة.