بوتين يناقش مع رئيس المجلس الأوروبي الوضع في سوريا

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ناقش خلالها الطرفان الوضع في سوريا وتصاعد التوتر في إدلب بسبب تصرفات المسلحين.

وجاء في بيان للكرملين: "تم مناقشة الوضع في سوريا في ضوء تصاعد التوتر في منطقة إدلب بسبب الأعمال العدوانية للجماعات الإرهابية، حيث تم إيلاء اهتمام كبير للقضايا الإنسانية".

وأضاف البيان: "أبلغ ميشيل (الرئيس الروسي) بالتدابير المتخذة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي".

كما حذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، من عواقب مواصلة الهجمات العسكرية على إدلب، والتي من شأنها زيادة المعاناة الإنسانية للمدنيين النازحين داخليا، ودعا السلطات التركية إلى عدم دفع المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود اليونانية، فيما أعلن عن تخصيص حزمة إضافية من المساعدات الإنسانية لصالح الشعب السوري بقيمة 170 مليون يورو.

هذا ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، لمناقشة الوضع في إدلب السورية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.