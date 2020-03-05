استمرار المباحثات الثنائية بين بوتين وأردوغان في الكرملين منذ نحو 3 ساعات

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مازالت مستمرة حتى الآن في الكرملين.

وأشار المراسل إلى أن المباحثات بين الطرفين بدأت رسميا عند الساعة الثانية ظهرا ومازالت مستمرة حتى الساعة الرابعة والنصف، بتوقيت موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل في الكرملين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث الأوضاع المتوترة في مدينة إدلب السورية.

وأشار بوتين إلى أن المباحثات الأولية ستكون ثنائية بين الطرفين وستتوسع بانضمام وفود الرئيسين إليهما للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تطورت على مختلف الصعد وأبرزها الاقتصادية والعسكرية والتجارية.

ومن جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيارته إلى موسكو هي تنمية العلاقات التركية الروسية.