كوساتشوف يعلق على الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس، أن الاتفاق الروسي التركي يبعث على التفاؤل، على الرغم من أنه لا يضمن عدم حدوث أزمات جديدة.

وكتب كوساتشوف عبر صفحته على "الفيسبوك"، قائلا: "... لا توجد ببساطة بدائل للتنفيذ الكامل للاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الروسي ونظيره التركي في سبتمبر من عام 2018 بشأن مناطق خفض التصعيد في إدلب، ووثيقة اليوم تطوير لهذا الاتفاق وهذا يبعث بالتفاؤل على الرغم من أنه لا يضمن عدم حدوث أزمات جديدة".

وأضاف: "... من المهم جدا أن بوتين وأردوغان نجحا في تحقيق ذلك، وهذا الشيء الأهم".

وانعقدت في العاصمة الروسية، اليوم الخميس، مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستمرت المباحثات بين الرئيسين وجها لوجه لمدة 3 ساعات، وثم انضم وفدا البلدين.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وتركيا اتفقتا على إنشاء ممر آمن مساحته 6 كم جنوب وشمال طريق م-4 في سوريا.