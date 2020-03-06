بوتين: من المهم أن توحد التعديلات الدستورية المجتمع بأسره

أكد الرئيس الروسي فلاديمير خلال لقائه مع رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الدوما، على أهمية أن توحد التعديلات الدستورية المجتمع بأسره، بغض النظر عن الجنسية والدخل والدين ومكان الإقامة.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف بوتين "من الضروري أن توحد التعديلات الدستورية المجتمع بأسره، بغض النظر عن آرائهم السياسية، والدخل، أو مكان الإقامة أو الجنسية أو الدين".

وأكد بوتين أن الدستور لم يسمى بالصدفة القانون الأساسي الذي يجب أن يعزز المجتمع بأسره.

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقترح، يوم 15 كانون الثاني/يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيرا في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.

كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بين تلك التعديلات أقترح بوتين، نقل بعض الصلاحيات للبرلمان، على غرار تعيين رئيس الوزراء.

وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1993.