روسيا تصنع رادارا للطائرات المسيرة

وقال الجنرال فلاديمير إيفانوفسكي، رئيس مركز "أرا" التكنولوجي إن محطة الرادار الجاري العمل على إنشائها صغيرة الحجم، وسيتم تزويد الطائرات المسيرة والآليات العسكرية الروبوتية بها.

ويقول الخبراء إن ما من بلد يملك محطة الرادار الصغيرة الحجم حاليًا، وإن ظهورها سيتيح للجيش الروسي تحقيق تقدم كبير في تطوير وتعزيز إمكانيات الطائرات المسيرة والروبوتات البرية.

ودلت نتائج تجربة النموذج التجريبي من محطة الرادار التي أطلق عليها اسم "فازوترون إن إيه إيه إر" على أن بمقدورها إنتاج صور رادارية عالية الجودة.