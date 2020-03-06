تشكيل أول طاقم نسائي في البحرية الروسية

تم تشكيل أول طاقم إناث تجريبي في البحرية الروسية. ستناوب ثلاث فتيات في قارب دورية من طراز "رابتور" كجزء من أسطول البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنديات وصلن للتدرب في مركز التدريب المشترك في سان بطرسبرغ.

وقال القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، سيستمر تدريب الطاقم حتى 27 أبريل/نيسان. خلال هذا الوقت، يجب على الفتيات التعلم على استخدام محطة توليد الكهرباء وأنظمة الملاحة والاتصالات والأسلحة والعمل على حل مشاكل الإدارة.

وقال إيفمينوف: "في الأيام المقبلة، سيبدأ الطاقم التدريبات، بما في ذلك الحرب ضد الماء والنار، وكذلك الهبوط على طوافة النجاة".

بعد الانتهاء من التدريب، سيبدأ الطاقم النسائي الأول بالخدمة في أسطول البحر الأسود.

تجدر الإشارة إلى أن قوارب الدورية من المشروع 03160 "رابتو" مصممة للقيام بدوريات في المنطقة الساحلية للبحار والمضايق ومصبات الأنهار على مسافة قصوى تصل إلى 100 ميل بحري من خط التمركز. تبلغ سرعة القارب 50 عقدة أو ما يصل إلى 93 كيلومتر في الساعة.

يمكن "لرابتور" حمل ما يصل إلى 20 من مشاة البحرية وإجلاء الجرحى. القارب مسلح بمدفعين من طراز "بيشينبغ" من عيار 7.62 ملم، بالإضافة إلى وحدة قتالية مع مدفع رشاش كي بي في تي عيار 14.5 ملم.